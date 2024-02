Sanremo 2024, pagelle look terza serata: Teresa Mannino "alga" (4), Angelina Mango perché (5+), Dargen D'Amico impegnato (8)

La star della terza serata di Sanremo 2024 è lei: Teresa Mannino, vestita Roberto Cavalli, inanella una serie di outfit poco convincenti: camicie piumate, completi in stile vestaglia e animalier di tutti i colori. La sua simpatia, però è inarrestabile. E gli altri? Alessandra Amoroso sfoggia l'ennesimo look degno di nota (sempre Cavalli), mentre Rose Villain è in versione Catwoman (Balenciaga) e Dargen D'Amico in Moschino lancia una denuncia velata.