Sono 147 le aziende in cui si lavora meglio in Italia: tre sono pugliesi. Ecco quali

Sono 147 le aziende in cui si lavora meglio in Italia: e tre sono pugliesi secondo la certificazione Top Employers Italia 2024 rilasciata dal top Employer Institute. La certificazione viene assegnata sulla base dei criteri di sei macro aree in ambito Hr, cioé alle società che raggiungono e soddisfano gli standard richiesti dalla HR Best Practices Survey, vale a dire attenzione al benessere del personale e al miglioramento dell’ambiente di lavoro. Tre delle aziende certificate in Italia hanno sede in Puglia: si tratta di Borgo Egnazia, Maiora e Links Management and Technology S.p.A.