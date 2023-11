Kimberly Bonvissuto scomparsa da 6 giorni, la madre: «Siamo terrorizzati». Giallo sull'ultimo appuntamento

Graziana Tuccio, la madre di Kimberly Bonvissuto, 20 anni, scomparsa da Busto Arsizio (Varese) lunedì scorso, è terrorizzata. La donna ha lanciato un nuovo disperato appello dopo che il telefono della figlia cotniua a rimanere spento. «Ancora nessuna notizia. Come ieri, come l'altro ieri. È una settimana che siamo in queste condizioni. Senza sapere, con la paura, la preoccupazione di non sapere dove sia Kimberly, di non sapere come stia mia figlia».