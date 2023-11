Invalidità civile, ecco le nuove regole: iter unificato e più veloce, dal 2026 sarà affidato all'Inps

«Per la prima volta c'è un cambio culturale» nei confronti delle persone con disabilità grazie all'approvazione in Consiglio dei ministri di due decreti attuativi della legge quadro sulla disabilità, il più importante riguarda le nuove modalità di accertamento della condizione di disabilità civile e la realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato della persona con disabilità. A sostenerlo è la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli spiegando che in entrambi i casi l'intento è sburocratizzare, snellire e semplificare le procedure.