Gigliola Cinquetti a Sanremo 2024: «Rifiutai una foto con i Rolling Stones, erano troppo cafoni. Tenco mi disse: "Ti detesto"»

Gigliola Cinquetti torna a Sanremo con "Non ho l’età". Lo ha deciso Amadeus. Un pezzo che compie sessant’anni, un pezzo di storia della musica italiana. Al Corriere della Sera svela che «quella ragazzina, nei primi vent’anni, è stata molto invadente, petulante. Poi, si è ammansita e siamo arrivate a un accordo. Ora, sono persino fiera di lei».Ma è stato un cammino lungo. Per questo è stata petulante. Perché «voleva che facessi capire a tutti quanto era intelligente, ironica, spiritosa, diversa dall’etichetta perbenista che si portava dietro. Io giù a fumare Camel, bere grappini, ma non c’era niente da fare: ovunque andassi, ero preceduta dall’immagine di lei sul palco col vestitino bon ton...».