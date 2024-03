Festa del papà, frasi di auguri (e le canzoni) da dedicare il 19 marzo. Perché in Italia si festeggia il 19 marzo?

Quali sono le migliori frasi per la festa del papà? Come ogni anno, il 19 marzo in Italia si festeggia la ricorrenza dedicata alla figura del padre. Una giornata per omaggiare una persona fondamentale per la famiglia. Non è sempre facile, però, scegliere quale messaggio scrivere o mandare attraverso il cellulare. Di certo, se scritto in una lettera è più apprezzato per il tempo dedicato. Ma le forme sono diverse. Tra le frasi che si possono inviare ne suggeriamo alcune:

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre. (Gabriel Garcia Marquez)

Sai quali sono i cattivi padri? Quelli che hanno dimenticato gli errori della loro giovinezza. (Denis Diderot)

Un cuore di padre è il capolavoro della natura. (Antoine François Prévost)

Essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani. (Reed Markham)

I padri hanno molto da fare per riparare al fatto di avere dei figli. (Friedrich Nietzsche)

Un padre è sufficiente a governare un centinaio di figli, ma un centinaio di figli non riescono a governare un padre. (George Herbert)

Ma si può inviare anche una canzone o altro. Scopriamolo insieme.