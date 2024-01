Ferragni, il parere dell'avvocato: «Caso unico al mondo, sarebbe una truffa pubblicizzata»

«Sarebbe una truffa pubblicizzata, un caso unico al mondo». L'avvocato penalista Marco Gabriele, già presidente di AIGA ROMA (Associazione Giovani Avvocati Italiani) e componente della Commissione di Studio consiliare dell'Ordine di Roma di diritto penale, interviene sulle nuove indagini che coinvolgono Chiara Ferragni. Sono tre i casi per cui le Procure stanno indagando. Non solo il pandoro della Balocco, ma anche le uova di Pasqua della Dolci Preziosi e la bambola Trudi. Per gli inquirenti l'ipotesi di reato è sempre la stessa: truffa aggravata. Quale strategia potranno adottare ora i legali dell'influcencer? Potrà essere coinvolto anche il marito Fedez? Le risposte del penalista Gabriele.

L'avvocato penalista Marco Gabriele