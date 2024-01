Caso Ferragni e tecniche di manipolazione degli influencer: come riconoscerle. L'esperta: «Adolescenti i più a rischio»

«Presentare qualcosa di attraente a qualcuno e poi rivelare le condizioni nascoste o gli inconvenienti». È una della tecniche di manipolazione degli influencer rivelate da Meryem Mazini, consulente Africa & Europa - DG CEM Marketing Agency. «La persona tenderà ad accettare la proposta per impegno o per paura di perdere l'occasione». Non distante da quanto accertato dall'Antitrust in merito allo scandalo pandoro di Chiara Ferragni. Chi acquistava il prodotto credeva che una parte andasse in beneficenza, ma così non era. Il rischio è di cadere nella trappola. Quali sono gli accorgimenti da usare? E chi sono i soggetti più a rischio? Abbiamo chiesto il parere alla psicologa Francesca Andronico, responsabile del Centro Psiche Balduina di Roma.

