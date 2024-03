Fabio Liverani e il Lecce: fu amore vero. Le 9 partite da ricordare della sua gestione (dalla C alla vittoria di Napoli). Domani avversari per la prima volta

Fabio Liverani e il Lecce: fu amore vero. Poi qualcosa si ruppe nell'estate del 2020, tanto che l'addio del tecnico fu tutt'altro che sereno. Dalla promessa di rinnovo al Parma, restando in A. E Corvino puntò su Corini. Il resto è storia recente. Questa, forse, è una storia un po' meno recente. Una favola ma dal finale triste, perché quella squadra retrocesse in Serie B.

Liverani, però, la prese a settembre del 2017 in Serie C. Due promozioni di fila, una A che sembrava persino poter essere tranquilla, poi la retrocessione. E le lacrime, sul terreno di gioco, di Marco Mancosu, dopo la partita contro il Parma al Via del Mare, in un'insolita ultima giornata ad agosto (era il calcio che cercava di ripartire dopo il covid).

Liverani domani, da tecnico della Salernitana, affronterà per la prima volta il Lecce. Sulla panchina giallorossa ha all'attivo 115 partite, 51 vittorie, 27 pareggi e 37 sconfitte. Ecco una carrellata delle più belle.