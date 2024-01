Sinner-Djokovic, orario e dove vedere la semifinale dell'Australian Open: i precedenti tra l'italiano e il serbo

Grande attesa per la semifinale dell'Australian Open, con Jannik Sinner che affronta Novak Djokovic per il penultimo atto della competizione. Quello tra i due è il settimo incontro giocato fino ad ora tra l'italiano e il serbo, che lo scorso anno hanno dato grande spettacolo nei loro duelli. Nella notte tra oggi e domani va in scena il match che vede i due sfidarsi ancora una volta in semifinale. Ecco tutte le informazioni sull'incontro, dove vederlo e a che ora.

