Dove andare in viaggio di nozze con i bambini? Ecco le mete ideali, romantiche e family-friendly

Scegliere il viaggio di nozze: complicato quando si è in due, missione impossibile quando si è in tre… o più. Eppure sono sempre di più gli sposi che decidono di partire con i figli al seguito, sia per necessità, sia perché vogliono trasformare la luna di miele in un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia. Tantissime le variabili da considerare: dalla scelta di strutture adatte anche ai piccoli, alla selezione di servizi aggiuntivi, fino alla pianificazione degli spostamenti (considerando fusi orari, ore di volo, stop over…), senza rinunciare alle esperienze romantiche dedicate alla coppia.

Non stupisce allora che la pagina dedicata ai viaggi di nozze con bambini da CartOrange, specialista dei viaggi su misura, sia una delle più visitate del portale, punto di riferimento per i genitori futuri sposi in cerca di idee e consigli.