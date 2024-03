Dieta, infermiera perde 50 chili con la regola 80/20: «Mi ha cambiato la vita, ci sono volte che non bado alle calorie»

A volte per cambiare vita basta poco. Servono una grande forza di volontà e il coraggio di cambiare. Lo sa bene Samantha, un'infermiera di 25 anni che con la dieta è riuscita a perdere 50 chili. «Non riuscivo a fare niente, ero sempre stanca e triste. Ora sono un'altra persona», ha raccontato.

Ma come ci è riuscita? Impegno, costanza e attività fisica, sono imprescindibili. Inoltre, è sempre bene darsi alcune regole basilari, da seguire come fossero una legge da non poter infrangere. «Io ho usato la regola 80/20, così mi sono concessa anche diversi pasti liberi», ha spiegato.