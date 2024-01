Come cambiare vita? Basta trasferirsi in una piccola città. «Facevo 5 lavori, poi ho detto basta. Ora sono felice»

La paura dell'ignoto è sempre stata parte della natura degli esseri umani, un istinto di sopravvivenza che ci spinge a rimanere nel nostro angolo di mondo, quello che percepiamo come sicuro e familiare. Per quanto possa essere abitato da disagi e non ci porti la felicità che desideriamo, già solo guardare fuori e desiderare di più sembra impossibile e finiamo per adagiarci sull'infelicità, chiamandola "normalità" e ripetendoci che alla fine "così è la vita".

Tuttavia, la vita non deve necessariamente essere così, e di tanto in tanto ci sono delle persone che, con le loro storie, ce lo ricordano. Una di queste persone è Jackie, una donna che ha sopportato tanto e ha sacrificato tanto per potersi permettere una vità in città e che si è resa conto, infine, di non aver raggiunto la felicità e la soddisfazione a causa del terrore alla prospettiva di rivoluzionare le sue giornate e cambiare vita. Jackie Nguyen ha lasciato i suoi cinque lavori e le preoccupazioni e ha deciso di abbracciare un'esistenza più lenta e appagante.