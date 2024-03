Pioggia, temporali e calo delle temperature col Ciclone Colomba. Sole a Pasqua e Pasquetta: ecco dove

Il Ciclone della Colomba è in transito in Italia, con il Paese spaccato in due, ma Pasqua e Pasquetta dovrebbero essere salve, almeno in Puglia. Secondo 3Bmeteo il doppio passaggio perturbato di martedì e mercoledì sarà seguito da una relativa tregua dalla giornata di giovedì, grazie al rinforzo dell'anticiclone tra il Mediterraneo centrale e la Penisola Balcanica. Si dovranno però preventivare alcuni rovesci su parte del Nord Italia, specie a ridosso dei rilievi, così come sulle regioni tirreniche settentrionali, in primis sulla Toscana, ma sul resto d'Italia le condizioni si manterranno più soleggiate. Vediamo allora le previsioni meteo per i prossimi giorni.

