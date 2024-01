Chiara Ferragni, i punti deboli quali sono. L'esperto: «Fedez inadeguato e figli troppo esposti alla gogna mediatica»

Alcuni punti deboli di Chiara Ferragni stanno emergendo con forza. «Fedez è il principale elemento di criticità», spiega Andrea Camaiora, esperto in reputation management e vicende mediatico giudiziarie, CEO di The Skill. Non solo. L'influencer sembra comunicare come un avvocato, utilizzando un «linguaggio para-giuridico». C'è poi l'esposizione mediatica dei figli, con il rischio di renderli «vittime della gogna mediatica». Quale modello dovrebbe allora seguire? Sarebbe opportuno chiudere i social? Le risposte dell'esperto.

