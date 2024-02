Btp Valore, nuova emissione a febbraio: a chi conviene, tasso, rendimento, quando il pagamento delle cedole

Sarà del 3,25 per cento il rendimento minimo garantito del Btp Valore per i primi tre anni, poi salirà al 4 per cento. Si tratta, insomma, per i sei anni di durata del nuovo titolo destinato ai risparmiatori, di un tasso medio del 3,625 per cento, a cui andrà sommato il premio dello 0,7 per cento per chi manterrà il Btp nel proprio portafoglio per tutta sua durata. Un tasso che appare "allettante", anche confrontandolo con il valore attuale del Btp con scadenza a sei anni che può essere considerato il suo benchmark e che attualmente rende circa il 3,5 per cento. Nel suo comunicato il Tesoro spiega che «al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione». Il collocamento inizierà lunedì 26 febbraio e si concluderà, salvo chiusura anticipata, venerdì primo marzo. Il codice Isin (quello che sulle piattaforme servirà ad identificare il Btp Valore) durante il periodo di collocamento è IT0005583478.

Il titolo destinato ai risparmiatori prevede un meccanismo che tecnicamente si chiama "step-up". Cosa significa? La durata dell'investimento è di sei anni, ma divisa in due periodi di 3 anni ciascuno. Viene previsto un tasso crescente. Nei primi tre anni il renditmento è del 3,25 per cento, a partire dal quarto anno e fino al sesto, il rendimento sale al 4 per cento. Questo meccanismo è interessante soprattutto in una fase come quella attuale, in cui l'attesa per i prossimi anni è di una riduzione dei tassi di interesse. L'opportunità, insomma, è di acquistare oggi un rendimento che probabilmente in futuro sarà più difficile trovare sul mercato delle obbligazioni.