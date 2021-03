Vaccino, l'Aifa ritira un lotto di AstraZeneca: dosi arrivate anche in Puglia. L'assessore Lopalco: «Bloccata la somministrazione di quelle fiale. Avanti con la campagna»

Il lotto di vaccino AstraZeneca ritirato dall'Aifa (Agenzia italiana del Farmaco) è arrivato anche in Puglia: la conferma viene dal Salento, dove alcune delle dosi in questione sono state somministrate a un gruppo di insegnanti. Il ritiro in via precauzionale del lotto in questione - conseguente alla morte improvvisa di due militari in Sicilia, sulla quale indaga la Procura di Siracusa - ha scatenato la preoccupazione del mondo della scuola e di coloro i quali, fra le forze dell'ordine e militari, hanno già ricevuto il vaccino.

«Dopo la comunicazione dell'Aifa - dichiara a Quotidiano l'assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco - anche noi abbiamo provveduto a bloccare le somministrazioni delle dosi di quel lotto». Il lotto è il numero ABV2856 del vaccino AstraZeneca. Lopalco sottolinea che si tratta di «una azione automatica dopo la comunicazione di Aifa». Ma non è noto quante dosi di quel lotto siano già state somministrate ai cittadini.

«Le attuali vaccinazioni - ha aggiunto Lopalco, in una nota diramata alle 18 – proseguiranno con altri lotti. Vogliamo tranquilizzare i cittadini: il sistema di sorveglianza attiva è stato attivato a largo raggio e non è necessario rivolgersi al sistema sanitario per informazioni sul numero di lotto di vaccino ricevuto. I vaccini sono sicuri, sono l’unico mezzo conosciuto per stroncare la pandemia e questi alert dimostrano che il sistema di sorveglianza ha livelli altissimi a livello europeo».

Va chiarito che non c'è alcuna evidenza scientifica circa la correlazione fra la morte dei militari o i problemi di coagulazione riscontrati per quel singolo lotto anche in Paesi diversi dall'Italia (Danimarca, Estonia, Lituania, Lettonia, Lussemburgo e Austria). E' possibile che vi siano delle impurità nel lotto in questione, o che contenesse una quantità di adenovirus (il principio attivo) superiore a quella necessaria o, ancora, che i decessi e i casi di tromboembolia siano del tutto scollegati dalla inoculazione del vaccino. Analisi e ispezioni saranno in grado di diradare la nebbia nei prossimi giorni.

In Italia i decessi di un militare e un poliziotto in Sicilia hanno spinto anche la nostra Aifa, Autorità italiana del farmaco, a sospendere il lotto con cui le due vittime erano state vaccinate: "A seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto Abv2856 del vaccino AstraZeneca anti Covid-19, Aifa ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo di tale lotto su tutto il territorio nazionale e si riserva di prendere ulteriori provvedimenti, ove necessario, anche in stretto coordinamento con l’Ema, agenzia del farmaco europea. Al momento non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e tali eventi. Aifa sta effettuando tutte le verifiche del caso, acquisendo documentazioni cliniche in stretta collaborazione con i Nas e le autorità competenti. I campioni di tale lotto verranno analizzati dall’Istituto Superiore di Sanità. Aifa comunicherà tempestivamente qualunque nuova informazione dovesse rendersi disponibile". Non è ancora noto quanti vaccini siano rimasti in uso di quel lotto. I Carabinieri Nas fanno sapere che devono ancora calcolare il numero di fiale residuo, il cui uso verrà ora bloccato.