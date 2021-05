Puglia, assalto alle prenotazioni degli under 60: settemila in tre ore. Vaccini: secondi in Italia col 92,1% di dosi sulle scorte

La Puglia accelera, dopo il picco di somministrazioni di ieri, pari a oltre 48mila dosi. Corsa alle prenotazioni: sono quasi 7mila in appena tre ore, dalle 14 alle 17, i pugliesi di 59 e 58 anni che si sono prenotati per la somministrazione del vaccino anti Covid. Per la precisione, secondo i dati comunicati dalla Regione Puglia, sono 6.767 le adesioni; mentre sono oltre 400 gli over 60 che ci hanno ripensato e oggi, dopo la riapertura delle agende, hanno deciso di prenotarsi per essere immunizzati contro il Covid. Oggi, infatti, sono iniziate le prenotazioni per le vaccinazioni degli under 60 (fascia 59 e 58 anni), ma parallelamente sono state riaperte anche le agende per gli over 60 non ancora prenotati.

Il sito lapugliativaccina.regione.puglia.it è stato regolarmente in funzione, senza fenomeni di blocco, per tutta la prima fase odierna di accessi alle prenotazioni degli under 60. Le prenotazioni proseguono gradualmente per fascia di età sui canali lapugliativaccina.regione.puglia.it, il numero verde 800713931 e le farmacie del servizio FarmaCUP.

La Puglia alle spalle del Veneto

Con il 92,1% delle dosi di vaccini anti Covid utilizzate rispetto a quelle ricevute, la Puglia è salita al secondo posto della classifica nazionale, preceduta solamente dal Veneto (92,9%). È quanto riportato dai dati del ministero della Salute aggiornati ad oggi alle 18. In Puglia sono 1.623.921 le dosi somministrate rispetto a 1.763.955 sieri ricevuti in totale. Il 29,29% della popolazione pugliese ha ricevuto almeno la prima dose. Nel dettaglio sono 1.158.102 prime dosi e 465.819 seconde dosi. Sono rimaste nei magazzini soltanto 47mila dosi Pfizer, circa 50mila Astrazeneca, 2mila J&J, e 40mila Moderna.

In Italia sono oltre 24 milioni, per l'esattezza 24.215.989, i vaccini somministrati, con il 28,08% della popolazione che ha ricevuto la prima dose. I numeri sono riportati nel nuovo report del governo. I vaccinati anche con richiamo sono in totale 7.468.842. Le Regioni hanno somministrato l'88,4% delle dosi a disposizione. Come detto, il Veneto risulta in testa alle regioni virtuose, seguito da Puglia e Liguria (92%).