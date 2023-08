Turismo, ristorazione, edilizia: più di 800 posti di lavoro vacanti tra Lecce e provincia

Il 31° report delle offerte di lavoro di Arpal Puglia per Lecce racchiude questa settimana 287 offerte di lavoro per un totale di 808 posizioni aperte in tutta la provincia. La fetta più consistente dei posti disponibili, 252, continua ad essere nel turismo e ristorazione, concentrata sulla fascia ionica e nell'entroterra.

Segue l’edilizia, che conta 162 posizioni aperte e vanta numeri sempre crescenti. Nel tessile-abbigliamento-calzaturiero, invece, le figure ricercate ammontano a 96. Sono 73 i posti di lavoro disponibili nel commercio, 4 quelli in agricoltura e agroalimentare. Inoltre, sono 35 le opportunità in ambito amministrativo, informatico e pedagogico; 18 nella sanità privata e assistenza alla persona; 3 nel comparto bellezza; 6 nell'industria del legno; una nell'artigianato; 33 nel metalmeccanico; 43 nel settore pulizie; 40 nella riparazione veicoli e trasporti. Due annunci per altrettante figure professionali sono rivolti a persone con disabilità.

Tutti gli annunci:

Tirocini e formazione

La sezione dedicata alla offerte di tirocinio formativo conta diverse posizioni aperte in diversi settori professionali.

A queste opportunità di formazione si aggiungono quelle per formarsi e lavorare all’estero tramite la Rete Eures. Le offerte, parimenti rivolte ad entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e diffuse anche sulla pagina Facebook "Centri Impiego Lecce e Provincia", sul portale Sintesi Lecce e sui profili Google di ogni centro per l'impiego. Le candidature possono essere trasmesse tramite Spid, via mail o direttamente allo sportello presso gli uffici, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.