Buone pratiche per il Welfare: arriva la banca dati regionale

Creare una banca dati regionale delle buone pratiche in ambito sociale è l'obiettivo del bando pubblicato dalla Regione Puglia e rivolto ai Comuni e ambiti territoriali. Lo scopo è raccogliere le iniziative vincenti realizzate nell'ambito di servizi ed interventi del welfare locale, adatte ad essere replicate e trasferite nei diversi contesti territoriali regionali, insieme alla costituzione di un networking tra tutti coloro che sono interessati a scambiarsi esperienze e a condividere processi di lavoro innovativi ed efficaci nell'area delle politiche di welfare.

Il commento dell'assessore

«Promuovere le buone pratiche - dichiara l'assessora al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone - realizzate da Comuni e ambiti pugliesi è per noi una priorità in sinergia con Anci Puglia. È questa la motivazione per cui abbiamo sottoscritto dal 2019 un'apposita convenzione per la realizzazione di un programma di azioni di sistema e di attività di affiancamento specialistico ai Comuni pugliesi, associati in ambiti territoriali sociali, così da qualificarne l'azione innovativa e le capacità istituzionali per la crescita e l'efficienza dei sistemi di welfare locali».