Nuovi e tecnologici: ecco i 294 bus acquistati per i pendolari pugliesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovi, euro 6, tecnologicamente avanzati, sicuri, confortevoli, dotati di accesso per i disabili. Sono i nuovi bus del trasporto pubblico regionale, 294 in tutto, che l’assessore ai Trasporti Gianni Giannini e il presidente del Cotrap Giuseppe Francesco Vinella hanno presentato stamani.L’acquisto dei nuovi mezzi, grazie al finanziamento della Regione Puglia e la compartecipazione del Consorzio trasporti aziende pugliesi, svecchia il complessivo parco circolante portandolo da 16 a 11 anni di anzianità. Alla presentazione in Fiera del Levante, a Bari, è intervenuto anche il presidente di Iveco Brand, Pierre Lahutte, soffermandosi sul «futuro delle motorizzazioni che - ha sostenuto - vedranno l’impiego dell’elettrico, del gas compresso (bio metano) o liquefatto». Erano presenti anche il presidente del Consiglio regionale della Puglia, Mario Loizzo, il sindaco di Bari e della città metropolitana, Antonio Decaro, i presidenti delle Provincie di Foggia, Lecce e Taranto, Francesco Miglio, Antonio Gabellone e Martino Tamburrano.