In auto o al ristorante con gli amici o “i commensali abituali”, ora si può: nuova ordinanza della Regione

Ultimo aggiornamento: 13:07

In auto o al tavolo del ristorante, ora si potrà stare vicini non solo ai congiunti e alle persone di famiglia, ma anche agli amici e «a tutte le persone con le quali si intrattengono relazioni sociali abituali ovvero frequenza di contatti e rapporti di rafforzata continuità (frequentatori/commensali abituali), afferendo tale circostanza all’esclusiva responsabilità individuale dei soggetti interessati». Lo stabilisce la nuova ordinanza della Regione Puglia, dettando una nuova e più ampia disciplina per le linee guida indirizzate alle attività economiche, produttive e sociali.«Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, al fine di assicurare la chiarezza delle regole e soddisfare esigenze di semplificazione, unitarietà e organicità della disciplina, ha emanato oggi l’ordinanza numero 283 sulla integrazione e l’aggiornamento delle linee guida regionali per la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali» recita la nota stampa diffusa questa mattina.Di fatto, però, l'ordinanza non fa altro che cristallizzare una situazione che già da tempo si registra in Puglia. Dispone anche che «nei mezzi di trasporto privati, muniti di mascherina o adeguata protezione delle vie aeree, possono viaggiare, nel numero massimo previsto dalla carta di circolazione, conviventi, congiunti o frequentatori / commensali abituali, afferendo tale circostanza all’esclusiva responsabilità individuale dei soggetti interessati».