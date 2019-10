Assalto al Tir delle sigarette. Paura in autostrada: i banditi sparano, fuga col bottino

Un commando, composto da una decina di banditi, ha assaltato questa mattina un camion carico di sigarette lungo la A14, tra i caselli di Cerignola (Foggia) e Canosa di Puglia (Bat). Durante l'assalto i malviventi hanno sparato in aria un colpo di arma da fuoco. A quanto si apprende i banditi, che viaggiavano a bordo di un'Audi A3 e di una Mercedes Classe A, hanno affiancato l'autotrasportatore costringendolo a fermarsi. Poi si sono impossessati dell'intero carico di tabacchi, il cui valore è ancora da quantificare. L'autista, rimasto illeso, è stato

rilasciato poco dopo in località Canne della Battaglia, vicino a Barletta. Sono in corso indagini della polizia stradale. Ultimo aggiornamento: 17:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA