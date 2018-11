Posizione 79: Lecce comune dove si vive meglio in Puglia (guadagna sette posti rispetto allo scorso anno), segue Brindisi (80esima), Foggia (87), Taranto (88), Barletta - Andria - Trani (94), ultima Bari (103).



È la classifica sulla qualità della vita stilata da Italia Oggi. Per trovare le prime posizioni occorre come sempre guardare al Nord con Bozano che svetta prima in cima alla classifica. Mentre Milano si ferma al 55esimo posto e Roma scende all'85esimo. Ultima, al 110mo posto, è Vibo Valentia.