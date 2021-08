Puglia, picco di nuovi contagi dall'inizio dell'estate: intensive occupate al 5%

Nuova fiammata del Covid-19 in Puglia, ieri sono stati registrati 358 nuovi contagi su 14.554 tamponi, per una incidenza che è risalita sino al 2,45%, il picco da inizio estate. Anche negli ospedali la risalita dei ricoveri, seppur lenta, è progressiva: sono 163 adesso i pazienti assistiti (+3 rispetto a martedì), di cui 23 si trovano in terapia intensiva. Il 90% degli ammalati che necessitano di cure nelle strutture sanitarie non è vaccinato o ha ricevuto solamente la prima dose. Eloquenti i dati che arrivano, ad esempio, dall'ospedale Covid della Fiera del Levante, a Bari, dove sono ricoverati 15 dei 23 pazienti presenti nelle terapie intensive pugliesi: solo uno è vaccinato. Si tratta di una persona anziana, di 85 anni, con altre patologie. A conferma che i vaccini evitano l'insorgere della malattia grave, oltre ad ostacolare la trasmissione del virus.

Lo studio dell'agenzia



Al momento, secondo il monitoraggio di Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sia nei reparti di Medicina Covid che nelle Intensive il tasso di occupazione è pari al 5%, distante dalle soglie che farebbero scattare la zona gialla, rispettivamente del 15 e 10%. I nuovi positivi rilevati ieri sono così distribuiti: 104 nella provincia Bat, 92 ciascuna nelle province di Bari e Lecce, 28 nel Brindisino, 22 nel Foggiano, 18 nel Tarantino, 5 residenti fuori regione. Tre casi di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Sono stati registrati anche due decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 3.113.265 test e sono 4.321 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 260.308 e 249.301 sono i pazienti guariti.

Buoni i risultati sino ad oggi raggiunti sul fronte della campagna vaccinale: solamente il 27,5% dei residenti non ha ricevuto nessuna dose di vaccino anti Covid, è il secondo migliore dato dopo quello del Molise. Il 9,5%, secondo i dati ministeriali, dei vaccinati pugliesi attende la somministrazione della seconda dose, mentre ha completato il ciclo il 63% della popolazione. «La Puglia si conferma tra le prime regioni d'Italia per capacità vaccinale: il 68,06% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid», commenta il presidente Michele Emiliano, esortando ad «andare avanti così». «Anche sulle vaccinazioni dei più giovani prosegue - siamo sopra la media nazionale, come per tutte le fasce di età. Vi ricordo che i pugliesi che hanno dai 12 e i 19 anni possono recarsi negli hub della regione anche senza prenotazione per vaccinarsi. Il 49,5% di loro ha già ricevuto la prima dose, sopra la media nazionale che è del 45,6%».

I vaccini fra i più giovani



Discreta la risposta dei più giovani, da lunedì scorso i ragazzi tra i 12 e i 19 anni possono immunizzarsi senza prenotarsi e i numeri sono incoraggianti: tra martedì e ieri sono state somministrate 6.013 dosi, di cui 3.693 prime e 2.320 seconde. Complessivamente, sono 5.145.848 le dosi di vaccino anticovid inoculate, il 92,9% di quelle consegnate dal commissario nazionale per l'emergenza, 5.538.863; la Puglia è adesso al quarto posto dopo Lombardia, Marche e Molise. A livello provinciale la situazione è un po' a macchia di leopardo: in provincia di Bari sono quasi 2.500 le vaccinazioni in 48 ore riservate alla fascia di età 12-19 anni, quasi un terzo del totale. Ad oggi il 61% dei giovanissimi è stato coperto con una prima somministrazione: percentuale molto al di sopra della media nazionale che si attesta al 45,6 per cento e di quella regionale. Continua a salire rapidamente anche il dato generale di copertura della popolazione over 12 arrivato all'83% con prima dose mentre il 70% ha completato il ciclo vaccinale. Nell'Asl di Brindisi sono circa 500 i ragazzi dai 12 ai 19 anni che sono stati vaccinati con la prima dose negli open day del 16 e 17 agosto a Brindisi, Mesagne e Ostuni. In provincia di Lecce, invece, sono 981.902 le dosi inoculate in totale, martedì sono stati vaccinati 1.122 ragazzi tra i 12 e i 19 anni.