In Puglia 1.600 ucraini: è gara d’accoglienza. Attesi molti altri arrivi

Ancora ucraini in fuga dalla guerra dopo un mese e giunti in Puglia in cerca di accoglienza e solidarietà. Il flusso non si arresta ed è anzi destinato a salire nei prossimi giorni. L’accoglienza si divide in molte forme, da quelle ufficiali e registrate a quelle più spontanee. Per questo la stima esatta dei cittadini ucraini presenti in Puglia non è ancora possibile. Di certo ci sono i numeri dei cittadini che dal 28 febbraio a oggi hanno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati