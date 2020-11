Covid, balzo allarmante in Puglia: 1.245 nuovi casi e 25 decessi. Preoccupano Bari e Foggia, il virus rallenta nel Salento ma i morti sono 5 in poche ore

Un numero mai registrato prima di nuovi casi e di tamponi. Dal bollettino odierno diffuso dal dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia, oggi martedì 10 novembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 8.825 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.245 casi positivi: 579 in provincia di Bari, 79 in provincia di Brindisi, 62 nella provincia BAT, 318 in provincia di Foggia, 59 in provincia di Lecce, 131 in provincia di Taranto, 17 casi di residenti fuori regione (qui il bollettino integrale). Galoppano i ricoveri: più 73 rispetto a ieri, e ora in totale sono 1.160 negli ospedali della Regione. La previsione nefasta per la Puglia prevede 2.600 ricoveri entro fine mese, motivo per cui la rete dei posti dedicati ai pazienti Covid è stata portata a 3.062.

Sono stati registrati 25 decessi: 3 in provincia di Bari, 17 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione (il bollettino ha tempi diversi rispetto all'accavallarsi delle notizie: nel Salento risultano cinque decessi nelle ultime ore, non registrati nel bollettino diramato nel pomeriggio: i dettagli nel pezzo al quale rimanda il link qui di seguito).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 614.181 test. 7.921 sono i pazienti guariti. 18.886 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 27.676, così suddivisi: 10.961 nella Provincia di Bari; 3.001 nella Provincia di Bat; 1.984 nella Provincia di Brindisi; 6.706 nella Provincia di Foggia; 2.012 nella Provincia di Lecce; 2.810 nella Provincia di Taranto; 202 attribuiti a residenti fuori regione.

DICHIARAZIONE DEL PROF. PIER LUIGI LOPALCO

Pier Luigi Lopalco: “L’elevato numero di casi registrati oggi nella provincia di Bari è legato ad un recupero di informazioni da parte del laboratorio del Policlinico, riferite a prelievi analizzati negli ultimi cinque giorni”.

