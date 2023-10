Fondi per i Comuni commissariati per mafia: alla Puglia quasi 5 milioni di euro. La lista

Cinque milioni di euro per i Comuni di Puglia commissariati per mafia. A beneficiarne saranno Neviano, in provincia di Lecce, Trinitapoli nella Bat e Orta Nova in provincia di Foggia. Lo prevede il decreto di riparto per il 2023 adottato oggi - 31 ottobre - dal ministero dell'Interno del fondo destinato a finanziare la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Le risorse, pari a complessivi 18,4 milioni di euro, sono state assegnate ai 20 Comuni. Tra i beneficiari anche Caivano, provincia di Napoli , cui andranno circa 660mila euro.

Le risorse in Puglia

Al comune di Neviano, in provincia di Lecce, sono stati destinati 1 milione e 626mila euro. Era l'agosto del 2022 quando l'amministrazione del Comune salentino fu sciolta per condizionamenti da parte della criminalità organizzata alla luce degli accertamenti condotti nei mesi precedenti dopo i casi degli anni scorsi di Parabita, Carmiano, Surbo, Scorrano e Sogliano Cavour. A deliberarne lo scioglimento il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

Sono quasi tre i milioni - 2 milioni e 947mila euro per l'esattezza - invece che il Viminale ha destinato a Trinitapoli, provincia di Barletta-Andria-Trani. Il Comune sciolto per infiltrazioni mafiose ad aprile 2022.

Arriveranno invece 348mila euro al comune di Orta Nova, in provincia di Foggia. "Irregolarità amministrative ed assenza della relativa documentazione agli atti del Comune sono stati rilevati in sede ispettiva nelle procedure di rilascio dei permessi di costruire, alcuni dei quali concessi in favore di un familiare del capocosca locale sebbene non siano stati posti in essere alcuni prescritti adempimenti", si legge nella relazione consegnata alla Commissione di indagine antimafia.

Come potranno essere spesi

I fondi messi a disposizione dal Viminale potranno essere utilizzati per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche.

Il ministro Piantedosi

«L'attribuzione dei contributi consentirà alle gestioni commissariali straordinarie di dare maggiore incisività alle loro azioni in territori particolarmente difficili, dando un segnale concreto della presenza dello Stato alle comunità locali interessate», ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sottolineando come le strutture del Viminale assicureranno il necessario sostegno nella pianificazione e nella realizzazione degli interventi territoriali anche attraverso periodici incontri con gli enti interessati.

Gli altri Comuni

Ecco l'elenco dei Comuni beneficiari e le risorse assegnate:

Mojo Alcantara (Messina) - 356mila euro

Cosoleto (Reggio Calabria) - 393mila euro

Capistrano (Vibo Valentia) - 455mila euro

Portigliola (Reggio Calabria) - 456mila euro

Acquaro (Vibo Valentia) - 698mila euro

Soriano Calabro (Vibo Valentia) - 824mila euro

Castiglione di Sicilia (Catania) - 1 milione e 13mila euro

Scilla (Reggio Calabria) - 1 milione e 511mila euro

Sparanise (Caserta) - 2 milioni e 313mila euro

Palagonia (Catania) - 326mila euro

San Giuseppe Vesuviano (Napoli) - 551mila euro

Caivano (Napoli) - 661mila euro

Rende (Cosenza) - 662mila euro

Torre Annunziata (Napoli) - 743mila euro

Nettuno (Roma) - 883mila euro

Anzio (Roma) - 805mila euro

Castellammare di Stabia (Napoli) - 871mila euro.