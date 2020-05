Centri estetici e parrucchieri: in Puglia riapriranno dal 18 maggio

Ultimo aggiornamento: 21:40

Potranno finalmente riaprire i battenti, a partire dal 18 maggio parrucchieri e centri estetici della Puglia . Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato in serata un’ordinanza ( la numero 226 ) in materia di attività dei centri estetici, di bellezza, inclusi i saloni di acconciatura, con efficacia dal 18 maggio 2020 sino al 01 giugno 2020.Nel provvedimento si prcisa che la clientela potrà entrare in negozio uno alla volta, solo su appuntamento. Per garantire un orario di lavoro prolungato dunque si potreanno abolire pauese e riposi settimanali facendo turnare il personale.L'ordinanza è arrivata al termine dell’incontro con i rappresentanti pugliesi di parrucchieri, estetisti e saloni di bellezza, al quale ha partecipato anche il capo della task force pugliese Pier Luigi Lopalco che ha illustrato le linee guida del provvedimento.«Questa ordinanza è il frutto di un approfondito lavoro - ha detto Emiliano - Il professor Lopalco ha esaminato le proposte delle organizzazioni datoriali e sindacali, ha effettuato sopralluoghi tecnici nei centri estetici e di acconciatura e questo proficuo lavoro di squadra ha portato alle prescrizioni che consentiranno a questi esercizi di riaprire il 18 maggio nella massima sicurezza per operatori e i clienti».Presenti all’incontro anche i rappresentanti di ANCI con il Presidente Domenico Vitto e Giuseppe Giulitto, Cna, Casartigiani, Claai, Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Cgil, Cisl e Uil, gli assessori Gianni Stea, Raffaele Piemontese, Sebastiano Leo, i Presidenti di Commissione Donato Pentassuglia e Filippo Caracciolo, il consigliere Michele Mazzarano, il consigliere del Presidente Domenico De Santis.