Bari, la manifestazione contro l'autonomia differenziata: «Attentato alla Costituzione»

"In sede giuridica ci stiamo organizzando per valutare la possibilità di impugnare per incostituzionalità la legge" sull'autonomia differenziata. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine della manifestazione contro l'autonomia differenziata organizzata a Bari da Cgil e Uil. "Ci stiamo organizzando - ha aggiunto - anche per proporre eventualmente un referendum abrogativo e per fare in modo che questa legge danneggi il Sud il meno possibile". "Meraviglia - ha chiarito Emiliano - che, mentre i parlamentari del Nord manifestano una certa unità di intenti sull'autonomia differenziata, molti deputati e senatori della destra del Sud pur di mantenere in piedi il governo hanno votato una legge della quale non erano convinti e che sanno provocherà danni al territorio che li ha eletti".

"Di fronte a un progetto che mina la costituzione non poteva che esserci unità sindacale. Cgil e Uil rappresentano l'unità delle lavoratrici e dei lavoratori di questo Paese". Lo ha detto a Bari la segretaria generale della Cgil Puglia, Gigia Bucci, a margine della manifestazione contro l'autonomia differenziata organizzata da Cgil e Uil.

Se il progetto di autonomia dovesse passare "siamo pronti già a partire da questa piazza e di mobilitarci in tutte le piazze con una forte campagna referendaria - ha annunciato - che dovrà vedere protagonisti tutti i soggetti democratici e tutti i cittadini".

"È una riforma che prova ad attentare la Costituzione a partire dai diritti fondamentali che sanciscono il principio di uguaglianza". Lo ha detto a Bari la segretaria generale della Cgil Puglia, Gigia Bucci, a margine della manifestazione contro l'autonomia differenziata organizzata da Cgil e Uil. "È una riforma che trasforma le persone in cittadini di serie A e di serie B - ha aggiunto -. Nel momento in cui si riconosce l'autonomia alle Regioni su materie di matrice costituzionale, come sanità, trasporti e scuola, significa che le Regioni meno forti resteranno indietro". "Ancora una volta - ha detto Bucci - si penalizza un Sud che viene isolato dai continui tagli di risorse, soprattutto rispetto agli investimenti in infrastrutture e sviluppo".