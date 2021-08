I partiti e l'obbligo di portare a compimento l'opera di rifondare il Paese

Ancora per qualche mese - non molti - il tema politico sarà chi e come spendere i soldi dell’Europa. Ma la stagione delle cicale sarà breve. Non solo perché questi soldi bisognerà a un certo punto restituirli. Ma perché, ammesso che si riesca a spenderli presto e bene, l’Italia che ne verrà fuori sarà - economicamente e socialmente - profondamente diversa. Dall’incubo della pandemia ci sveglieremo in un altro paese. Lo fotografa, con il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati