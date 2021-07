Lo psicologo Mario De Maglie: «A scuola di emozioni: insegniamo ai bambini che la violenza è sempre una scelta sbagliata»

Educare il maschile è un concetto non semplice, ma necessario. Dovrebbe partire dalla prima infanzia, da quando i bambini iniziano a ragionare sulle cose e sul mondo circostante, sulla loro identità. Siamo ancora lontani dal far sì che il maschile possa concedere una posizione paritaria alle donne. Sono stati fatti grossi passi avanti, ma non sono sicuro che il dibattito pubblico e gli eventi di sensibilizzazione vadano di pari passo con la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati