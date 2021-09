Michela Andreozzi: «Miki balla da sola e sconfigge le sue paure su TikTok»

Io, segretamente, da un po’, TikTokko. Nel senso che vado a sbirciare cosa posta la gente su TikTok, il nuovo social network. “Nuovo” per me: per mia nipote Miki che ha 11 anni è già roba da Boomer - che tecnicamente sarebbero i nati tra gli anni ’40 e ’60, ma praticamente, per quelli della generazione Alpha, come mia nipote, sono tutti quelli maggiori di 14 anni. E ho scoperto che su TikTok, di base, si balla.

Ballano...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati