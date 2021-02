Nuovi profumi, rimettiamoci in viaggio seguendo la scia del mondo

Un odore a volte è più evocativo di una foto o di una immagine. È l’innesco per la deflagrazione di emozioni, di desideri, di dejà vu che ci avvolgono come miele in un irripetibile momento di benessere. Allucinazioni olfattive che ci conducono ovunque: a nord di ogni sud, ad est di qualsiasi ovest… Buon viaggio. È, sintetizzato, il messaggio di benvenuto nelle boutique Pro-Fumum di Roma, atelier olfattivi, in cui perdersi nel potere evocativo dei profumi, quella forza capace di risvegliare ricordi, come diceva Victor Hugo, dalla capacità di persuasione più convincente delle parole, dell’apparenza, del sentimento e della volontà, secondo Patrick Süskind.

IL TOUR VIRTUALE

Oggi più che mai, dopo un anno di pandemia e di stop a vacanze e viaggi, sono proprio le fragranze a farci prendere l’aereo della fantasia. Ecco quindi che le ampolle delle essenze diventano cartoline olfattive, da scegliere a seconda del luogo in cui si vuol portare la propria immaginazione. Dalla natura rigogliosa della macchia mediterranea, ai fiordi scandinavi, dall’America dei marshmellow alle verdi colline d’Africa per finire nelle Isole del Pacifico. Tra lockdown a singhiozzo, distanziamento e mascherine, per questi viaggi si può esagerare e sognare in grande attraversando oceani senza dover prendere aerei e pensare al jet lag. «Gli odori permettono di riaffiorare cariche emotive più evocative di immagini e luoghi e mai come in questo periodo di restrizioni le persone cercano di evadere con un viaggio attraverso gli odori», dichiara Maria Durante, anima, insieme al fratello Felice di Pro-Fumum, laboratorio olfattivo che ha dato vita a fragranze di culto come “Acqua di Sale”, “Thundra”, “Rosae Mundi”. «Nella ricerca delle essenze, in questo momento storico, l’indirizzo olfattivo ricade su profumi che ricalcano la natura: una passeggiata in montagna, un tuffo nel mare, immergersi nella macchia mediterranea, ancora di più un viaggio ai tropici». Familia Familia, il brand di alta profumeria creato da Claudia Ranieri e dal marito, l’attore Alessandro Roja, con il suo “Enjoy the weekend” (180,00 euro), fragranza verde e legnosa, rievoca una gita fuori porta, una piccola fuga dalla città alla scoperta di posti e del bon vivre italiano. L’erba del prato, la rugiada, il miele, i fiori selvatici, una partita di ping pong, una corsa in bicicletta, una passeggiata al mare. Roberto Cavalli con il suo “Florence” (101,95 euro) ci porta nelle bellezze della città d’arte toscana. A rievocarla, un bouquet fiorito composto da fiori d’arancio, petali di pompelmo, semi di ibisco leggermente muschiati, che aggiungono un tocco di esotismo e mistero, a cui si mescolano le note contrastanti di ribes nero dolce, l’essenza di mandarino leggermente pungente ed un accordo chypre formato da muschio, ambra e patchouli. Dolce&Gabbana con “Velvet Oriental Musk” (288 euro), si ispira alla terra maestosa e monumentale che da sempre rappresenta il cuore della visione degli stilisti: la Sicilia. L’antico e il moderno si intrecciano in questa fragranza che rende omaggio all’eredità araba in Sicilia e all’odierno splendore selvaggio dell’isola, combinando le note della profumeria d’Oriente con il muschio.

ESOTISMI

Hermès, attraverso i suoi Parfums-Jardins, disegna una nuova geografia sensoriale, con fragranze che raccontano desideri e istantanee di freschezza ed evasione. Il più esotico, per sognare un viaggio in grande, è senza dubbio “Un Jardin sur le Nil”(117 euro), che si ispira ad un vagabondaggio olfattivo sulle isole-giardino del delta del fiume, ad Assuan, in cui c’è un trionfo di fiore di loto, mango verde e legno di sicomoro. “& Other Stories” ci porta al di là dell’Oceano con il “Miami Muse Eau de Toilette” (30 euro). Le note di testa sono Pepe Rosa e Guava; le note di cuore sono Fiore di Lampone e Violetta; le note di base sono Patchouli, Zucchero Filato e Muschio. Poi c’è chi vola fino in Argentina, tra la sensualità del tango a Buenos Aires, le distese incontaminati e i ghiacciai della Patagonia. “Alguien Sueña” di Fueguia 1833 (248,39 euro) è una fragranza unisex composta da ribes nero, osmanthus, cassis, e patchouli. Le fanatiche del California Dreaming possono rievocare i profumi, l’atmosfera festosa e le sensazioni del molo di Santa Monica con “Replica Funfair Evening” di Maison Margiela (94 euro). Marshmellow, anice stellato, caramello, mela e neroli sono le note principali. Un profumo intenso, quasi da mangiare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 25 Febbraio, 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA