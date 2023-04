Milena Mancini è nata a Roma il 3 marzo 1977 alle ore 14:30. È Pesci con Ascendente in Leone.

Anche se il Sole è nel segno d’acqua dei Pesci, nel cielo di Milena Mancini troviamo molto fuoco dato che l’Ascendente e la Luna sono in Leone. Viene così a crearsi una struttura dinamica e ricca di contrasti, che le offre un’ampia paletta di colori con cui dare vita ai personaggi. L’acqua porta con sé emozioni e sogni: la sensibilità di Milena rileva ogni variazione di umore, rendendo palpabili increspature anche minime che accrescono le sue interpretazioni. Il fuoco viene a inserire passione e calore, combattività e desiderio costante di trasformazione. Il dialogo tra questi due elementi è inesauribile: a seconda dei periodi, o dei momenti, prevale l’uno o l’altro. Il segno dei Pesci è un segno doppio, al lato spirituale e introspettivo, caratterizzato da un generoso dono di sé, se ne affianca uno più estroverso e che ha bisogno di sentirsi parte di un tutto. La configurazione in cui è inserito il Sole crea una dinamica particolare, un gioco di contraddizioni che vengono regolarmente a lanciarle nuove sfide interiori. Il quadrato tra Sole e Nettuno si traduce in una sensibilità un po’ fuori dal comune, grazie alla quale è in grado di stabilire con i personaggi che interpreta una sorta di mimesi che la trasforma. L’Ascendente e la Luna in Leone, congiunti a Saturno, la dotano di un temperamento forte e di una teatralità esigente. Dal segno del Leone ha in dono quella naturale nobiltà d’animo e il senso interiore dell’ordine che la rendono autorevole e carismatica. La valorizzazione di Saturno inserisce un elemento di responsabilità che fa di lei una grande lavoratrice, capace di imporsi una disciplina rigorosa e severa. Ma queste qualità sono anche motivo di contrasti, generati dall’opposizione di Marte e dal quadrato di Urano, entrambi valori impulsivi e combattivi. Urano la rende ribelle: fedele a una verità personale, si muove fuori dai sentirei battuti. Venere, il pianeta più alto nel cielo, la induce a dedicarsi a un mestiere artistico, che fa della bellezza un punto di forza. L’opposizione di Plutone al pianeta rende il suo fascino particolarmente magnetico, difficile dirle di no. Giove sta transitando su Venere e sul settore della carriera e le garantisce il successo. È la ricompensa degli sforzi affrontati nei due anni scorsi, in cui Saturno le ha dato filo da torcere. Plutone congiunto al Discendente ci annuncia che sentiremo parlare di lei.