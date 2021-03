L'oroscopo di Branko per la Pasqua: Leone favorito da sole e luna, Pesci premiati in amore

Ecco l'oroscopo di Branko, dal 25 marzo per un mese. Segno dopo segno.

ARIETE

La domenica dopo la prima Luna piena di primavera arriva nella vostra vita a Pasqua, simbolo di rinascita, che sapete vivere con la passione di Marte, per 1 mese ottimo per lavoro e affari, specie dal 4 aprile quando pure Mercurio entra nel segno. Una Pasqua tra le più felici degli ultimi anni. Date il via a rinnovamenti il 12 con Luna nuova.

TORO...

