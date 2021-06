Orietta Berti, sorpresa d'estate con Fedez e Achille Lauro. Le previsioni di Branko: gemelli con un'ottava in più

Dal suo felice esordio nel 1965, anno di Giove in Gemelli (suo segno astrologico - quando si dice che niente avviene a caso…) Orietta Berti è sempre stata tanto amata dal suo pubblico. Lo posso testimoniare anche io. Non per parlare di me, ma per porgere omaggio a una vera cantante. Dal 1970 al 1984, in estate, ero solito condurre un programma di grande ascolto “Musica per voi” da Radio Capodistria, seguito dal Friuli all’Abruzzo con il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati