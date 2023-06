Benedetta Porcaroli e Matilda De Angelis sono ormai delle star, richiestissime anche all’estero.

Ma dietro di loro si sta facendo strada un piccolo plotone di altre attrici under 30 dotate di talento, grinta, voglia di sfondare. Anche i confini del cinema italiano, per aprirsi a sfide internazionali. E qualcuna ha già fatto centro. Fotinì Peluso, 24 anni, lanciata dal cult targato Enrico Vanzina Sotto il sole di Riccione, ha poi preso il volo con Francesco Bruni (il film Cosa sarà, la serie Tutto chiede salvezza) e si è ritrovata quindi nel cast della serie francese Insalata greca accanto a Romain Duris. L’amica geniale, trasposizione tv dei romanzi di Elena Ferrante, ha invece proiettato a livello internazionale Gaia Girace, che aveva il ruolo di Lila: all’attrice napoletana ventenne, una somiglianza notevole con Sofia Loren, è stata affidata la parte di Caterina de’ Medici accanto a Isabelle Adjani e Gérard Depardieu nella serie kolossal francese Diane de Poitiers. Per non parlare di Dafne Scoccia che, lanciata dal film Fiore di Claudio Giovannesi e dalla fiction Nero a metà, ha ora interpretato la deliziosa commedia di Paolo Ruffini Rido perché ti amo e a 28 anni è approdata nientemeno che sul set del nuovo e ancora misterioso film di Terrence Malick The Day Of The Wind.

Un’altra ”rising star” di casa nostra è Aurora Giovinazzo, 21: era l’acrobata ”elettrica” in Freaks Out di Gabriele Mainetti, poi ha girato la convincente opera prima di Gianluca Mangiasciutti L’uomo sulla strada e fa ora parte del cast di Nuovo Olimpo, il nuovo film di Ferzan Ozpetek. Impegno massimo, voglia d’imparare, studio delle lingue caratterizzano molte delle giovani attrici in ascesa. Come Ludovica Martino, 26, in tasca una laurea di traduttrice dall’inglese, spagnolo e russo, e il successo conquistato nella serie generazionale Skam Italia che le ha portato un lavoro dietro l’altro. L’abbiamo appena vista nel film I migliori giorni, la vedremo in Il mio posto è qui. Cresce anche la carriera di Blu Yoshimi, 26: conquistato dalla sua freschezza, Nanni Moretti l’ha voluta in Il sol dell’avvenire. Carlotta Antonelli, 27 (Bangla) ha invece girato Everybody Loves Diamonds con Kim Rossi Stuart.

Le serie rappresentano la rampa di lancio per molte giovani attrici. Una è Laura Adriani, 29, la drammatica Ginevra di A casa tutti bene, poi interprete della fiction Resta con me, prossimamente in Falla girare 2. E se Melania Mazzucco, Elena in L’amica geniale, ha interpretato la Santa di Assisi in Chiara di Susanna Nicchiarelli, il nuovo film di Paolo Sorrentino ambientato a Napoli lancerà nello star system Celeste Dalla Porta, 25 anni. Ma in un cinema che si rinnova anche le under 20 cominciano a farsi strada: una su cui scommettere è senz’altro Greta Favino, classe 2006, che in I peggiori giorni (in sala il 14 agosto) sfodera talento, carattere, espressività. Da rendere fieri anche i famosi genitori Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti. Buon sangue non mente.

