Con il Sole in Toro e la Luna in Capricorno, l’elemento terra svolge un ruolo chiave nel cielo di Jasmine Trinca, che abbiamo appena visto protagonista su Rai1 con la serie tv La storia. Stabile, metodica e concreta nel modo di affrontare le situazioni, ha bisogno di sicurezza e tempo per dare il meglio di sé. Il Toro le dona la sensualità e l’esuberanza della primavera, che le consentono di superare ogni tipo di ostacolo grazie anche all’ostinazione e alla tenacia del segno. Può avere più difficoltà ad affrontare la fase iniziale delle cose e dare i primi passi, ma una volta che ha ingranato nessuno la ferma.

L’Ascendente in Scorpione apre le porte all’emotività dell’elemento acqua, a una sensualità che la dota di un magnetismo cui è difficile resistere. Ma il segno ama ammantarsi di mistero e concede a pochi l’accesso a una sfera più intima. Se il Toro è alla ricerca di certezze per procedere sulla sua strada, lo Scorpione alimenta e coltiva il dubbio e la crisi, desideroso di capire cosa ci sia di vero dietro alle apparenze. Il Sole di Jasmine è congiunto a Mercurio, Venere e Chirone in Toro e a Marte in Ariete. Un folto drappello che la rende spavalda e combattiva, intensa nel suo modo di cercare e approcciare l’altro. E che lascia immaginare l’esistenza di una sorta di ferita, che fa parte di lei e grazie alla quale ha elaborato una visione più profonda e particolare. La configurazione la induce a trovarsi attraverso l’altro, che sia un partner, un regista o il pubblico, che ognuno a suo modo costituisce uno specchio e un punto di riferimento nel quale si cerca, nel tentativo forse di andare oltre una cicatrice che porta in sé. La Luna in Capricorno descrive una femminilità che, avvalendosi del senso del dovere e del rigore, tende a filtrare la libera espressione delle emozioni, nel tentativo di mantenerle imbrigliate. Concreta, lavoratrice e ambiziosa, può a volte sentire il peso di un’introversione, che la frena ma favorisce una maggiore profondità. C’è poi la Luna congiunta a Nettuno, che accresce la sensibilità e la capacità di immedesimarsi con le diverse sfaccettature della sua personalità, facendo di lei un’interprete duttile e insolitamente versatile. Con l’attuale transito di Giove in Toro vive un momento da qui a fine maggio di grande notorietà, successi e riconoscimenti. E la nuova posizione di Plutone innesca un processo di trasformazione personale che la rende protagonista di nuove sfide.