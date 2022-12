Un divano morbido, un plaid avvolgente e caldo, qualche cuscino a tema. L’incanto delle fiamme nel camino. E, magari, il “regalo” di un’inattesa nevicata. L’immaginario del comfort natalizio è preciso, figlio di tradizioni, letteratura, cinema. E può essere ricreato ad arte, in casa, con un poco di fantasia. Si comincia dal divano. Ha segnato la storia del design e della comodità la creazione Boa di Edra, opera dei designer Humberto e Fernando Campana. Concepito come un nido, è privo di struttura e costruito con quattro elementi tubolari di trenta metri ciascuno, riempiti e rivestiti a mano in velluto. Poi, gli elementi vengono intrecciati. Non solo una seduta, una vera opera d’arte. È privo di strutture rigide anche On the Rocks, dello stesso brand: le basi componibili, in Gellyfoam, hanno schienali mobili per personalizzare il modello, secondo gusto, necessità e occasione. Volumi importanti per My Way Plus di Former. Un divano ampio, per accogliere più ospiti o, magari, perché no, accompagnare il primo riposo – o primo sonno – a serata finita. A rendere unico l’ambiente, manca solo il camino.

Nessuna paura, non c’è bisogno di interventi strutturali per assicurarsi la meraviglia di un fuoco acceso. Olmar presenta Native1350, camino elettrico da incasso, che usa la tecnologia dei raggi biogenici, ossia raggi infrarossi lontani, e può essere inserito in pareti, librerie o boiserie. Stesso brand per Line, griffato Giulio Cappellini, complemento che, con i raggi biogenici, riscalda, purifica e sanifica l’aria, anche questo, come il precedente, senza bisogno di una canna fumaria. Tocchi speciali e personali si possono aggiungere in ogni stanza con i tessuti, per vestire a festa la casa. «Scegliere le stoffe per la casa consente di personalizzare l’ambiente e di esprimere la propria creatività – dice Marco Lepre, proprietario di Azienda Tessile Romana, la cui storia risale al 1917 – l’offerta è molto varia, tra soluzioni classiche, legate alla tradizione, e altre, differenti, più personali appunto. Ciò vale anche nei colori: il rosso è tipico del Natale, ma per la festività, non sono meno belli tessuti nei toni del blu o del verde».

Fabio Paganini, titolare di Paganini, attivo a Roma dal 1948 per tessuti, tendaggi, tappezzeria, sottolinea: «Un tempo, la casa si rinnovava proprio prima delle feste di Natale, o magari a Pasqua, insomma quando si ricevevano ospiti. Si cambiavano le tende, ad esempio, e la tappezzeria. Oggi si usa meno, le attenzioni si concentrano perlopiù sulla tovaglia. O si realizzano teli per coprire il divano, in seta o misto seta, con fantasie». Poi, le luci. A regalare toni fiabeschi, con ironia, è Gummy di Uto Balmoral per Seletti: lampada a forma di nano da giardino che fa un palloncino con la gomma da masticare. Il design impreziosisce anche il cenone, dal panettone griffato Armani Dolci by Guido Gobino, in più varianti, presentato in box di latta con decoro che rimanda alla varietà del marmo usata da Giorgio Armani nei suoi progetti di interior design, alla limited edition di Villa Gemma Montepulciano d’Abruzzo Doc Riserva 2017 disegnata dall’artista-designer Marcantonio. A rendere “magica” la serata, basta un proiettore – vari da Leroy Merlin e non solo – per creare l’effetto di una nevicata o di un romantico cielo stellato.

CANDELE, ARIA DI MONTAGNA

Tra piante secolari e fiori rari, la natura entra in casa, ampliandone idealmente gli orizzonti, con i profumatori d’ambiente di Parco1923, ispirati ai tre rifugi più rappresentativi del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise. È proprio il Parco a farsi musa del brand che ne racconta le suggestioni, attraverso profumi e fragranze per l’ambiente. Prato Rosso ricrea le atmosfere dell’omonimo rifugio di montagna immerso in una delle più imponenti faggete dell’area. I sentori sono quelli di legni e resine, che richiamano le travi sul soffitto. E c’è una nota fumé a ricordare la brace. La cannella sollecita la memoria dei dolci tradizionali di zona e stagione. Prende il nome dal rifugio circondato dalle faggete centenarie riconosciute Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco, il profumo La Difesa, che ha il suo cuore nell’Iris Marsica, rara varietà di giaggiolo. Sono aromi di aghi di pino a farsi anima del diffusore Pesco Di Iorio, che omaggia il rifugio più in quota del Parco. Non solo. Fresco di inaugurazione del primo flagship store a Milano, il brand ha appena lanciato l’eau de parfum Riserva Regia, che, come spiega il fondatore Paride Vitale, «è ispirata alla nobiltà d’animo di coloro che hanno reso possibile la nascita del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e rende omaggio a uno dei fiori più nobili, l’Iris Marsica». Più lontani gli “orizzonti” di Woodwick, che, con la candela Magnolia Birch, ricrea profumi di boschi innevati, muschi d’inverno, abete canadese, nonché betulla bianca, foglie di viola e salvia moscatella. Oltre al profumo, il suono: lo stoppino è studiato per riproporre il rumore di un fuoco scoppiettante nel camino. Per rivivere le emozioni della montagna, stando a casa.

CHAISE LONGUE, TUTTO IL FASCINO DEL RIPOSO

«Vera macchina per riposare». Così Le Corbusier definì la chaise longue, quando tra 1927 e 1929 ne progettò alcuni modelli. E tale visione, confermata nel tempo da più firme e versioni, fa della chaise longue – per la cui origine si risale fino all’antica Grecia – ancora oggi uno degli elementi più trendy per portare un poco di relax e design in casa. Non stupisce che siano varie firme, anche dell’alta moda, a farsi tentare dalle sue forme e a proporla nell’home design. Linee essenziali e fantasie fashion per l’ergonomica Papeete, firmata Roberto Cavalli Home Interiors, capace, da sola, di dare carattere all’intero ambiente. Anche Etro Home Interiors si fa conquistare dalle forme dell’arredo e, studiandole su quelle naturali del corpo, propone Berenice, con struttura tubolare di ferro in finitura Dark Bronze e decorazioni ad anello. Il rivestimento in velluto la rende morbidamente accogliente. Ha la leggerezza di un’onda di colore, ma un fascino scultoreo, profondamente materico, Lullaby, creazione Natisa, nella collezione Wave. Su una base di listelli di frassino inclinati a creare un effetto ondulatorio, si elevano le forme sinuose in pelle o ecopelle. L’idea di movimento conferita a qualsiasi spazio può essere accentuata, affiancando tavoli e complementi della medesima collezione. Linee moderne anche per Alpilles di Bonaldo. Sono anni Settanta, invece, quelle di Denver del brand Cornelio Cappellini, nella collezione Hessentia: solidità e morbidezza dei volumi pieni, sin dal primo sguardo, si fanno promessa di comfort. Ed è “piena” anche la struttura di Adriano, modello Arcahorn, fatto a mano e disponibile con rivestimenti in pelle, velluto o tessuto, per adattarsi a ogni ambiente e stile. Prevede la possibilità di aggiungere cuscini per rendere la seduta ancora più confortevole, la chaise longue della serie Klismos by Knoll. Non rimane che stendersi e chiudere gli occhi.

CERAMICA PER CREARE SUGGESTIONI

Suggestioni antiche e gusto contemporaneo: può bastare un solo piatto per rinnovare la tavola, anche a Natale. Purché, ovviamente, abbia carattere e, magari, una storia. È un intreccio di epoche, stili, emozioni, a farsi cardine e cuore della filosofia di Bottega Buonarroti, boutique online specializzata in ceramiche di eccellenza, fondata a Roma, a marzo scorso da Antonella Sava, con il marito, l’attore e regista Fortunato Cerlino. «Non si tratta solo di un negozio online – spiega Antonella Sava – la vocazione narrativa è molto forte. Promuoviamo una precisa idea di come vivere la casa: al mattino puoi anche prendere un pessimo caffè, ma se lo fai usando una bella tazzina, quel momento assume tutta un’altra valenza». Gli effetti si vedono anche sui preparativi per le feste. «Non occorre necessariamente comprare un altro servizio per creare nuove suggestioni a tavola. Può essere sufficiente aggiungere un elemento, diverso, ricercato, che sia una zuppiera, una salsiera o simili, dal gusto classico, ma capace di dialogare con pezzi dallo stile contemporaneo». Lo sguardo è ampio: si tratta di godere pienamente di spazi e momenti, riprendersi tempo per sé e regalarsi – e regalare agli ospiti – inattese pause all’insegna della bellezza. Tra piatti, tazzine e quant’altro, a conquistare è la collezione Palladina, creata con argilla nera e dipinta a mano in bianco. «Richiama, nel decoro, l’iconografia delle ville palladiane». Non solo ceramiche. La tavola viene trasformata anche grazie a una produzione di tessili realizzati da Carla Rak. «Studiosa del tessuto e appassionata di lana macramè, ha disegnato i cuscini Cosmo, in due varianti, in edizione limitata». L’edizione è in dieci pezzi, il numero progressivo è ricamato a mano sul retro. Ed è l’inizio. «Stiamo lavorando con un artigiano di Vietri per realizzare una nostra collezione di ceramiche – annuncia Sava – Siamo nel pieno della fase creativa, contiamo di lanciarla in primavera».

UNA SALA PRIVATA CON SCHERMO E POLTRONCINE

Bianco Natale con Bing Crosby o Mamma, ho perso l’aereo, protagonista Macaulay Culkin. Magari Nightmare Before Christmas, con i brani cantati da Renato Zero, o invece, per i meno “festaioli”, Il Grinch. E molti ancora. Sono tanti i film iconici di Natale. E il “regalo” per vederli è una sala cinema privata, «il nuovo modo di concepire l’home entertainment», spiega Vismara Design. Specializzata nell’arredamento di lusso, l’azienda si occupa della progettazione di tutta la sala cinema privata, tra boiserie con pannelli fonoassorbenti incorporati e tecnologie audio-video. Grande l’attenzione per le sedute. La poltrona reclinabile Comfort unisce design lineare, massimo relax, cuscini ergonomici. E, lusso nel lusso, molte possibilità di personalizzazione, dal portabicchieri refrigerante alle porte usb, fino alle lampade snodate touch. Senza dimenticare la sorpresa di un bar che risale dal bracciolo centrale. Tra le proposte, inoltre, il divano componibile Onassis. L’Home Cinema è anche griffato Tonino Lamborghini Casa. Tra gli elementi cult, la poltrona Yas, dal design ricercato, disponibili in più combinazioni di colore, con cuciture a contrasto. Reclinabile, vanta il sistema massaggio, nonché spazio refrigerante per le bibite, luci e altro. Per godersi a casa l’emozione del grande cinema. In tutti i sensi.

CROMOTERAPIA SOTTO LA DOCCIA

Immergersi piacevolmente nella vasca o fare una lunga doccia calda: sono tanti i modi per dedicarsi un momento di relax, che sia prima di andare a cenone e pranzi - a maggior ragione, prima di prepararli - oppure subito dopo serate e party. Le vasche Dream, firmate Treesse, conquistano con la magia di un idromassaggio invisibile. Il sistema Ghost, brevetto sviluppato con Marc Sadler, è concepito in modo che il getto d’acqua esca da una serie di bocchette nascoste da tagli di luce, che cambiano colore. Insomma, il “segreto” c’è e si vede, anzi si ammira, ma non si svela fino a quando non si entra in acqua. Soltanto allora ci si può abbandonare alla coccola del massaggio “invisibile”. Le soluzioni sono varie per forma e misura, tra freestanding e incasso, anche con poggiatesta. Il risultato è sempre lo stesso: una profonda sensazione di relax, che trasforma il bagno in un momento per ricaricare davvero le energie. Per aggiungere suggestioni da film, ci si può immergere alla luce di candele dai profumi invernali. Nella nuova collezione Snow Globe Wonderland di Yankee Candle, c’è anche Winter Night Stars, tra note di neve fresca ed eucalipto, accordi legnosi e muschio. La doccia diventa una Spa con “Seasons” di Noken Design. A farsi apprezzare è il colore, cui si aggiungono, importanti note olfattive. I soffioni, infatti, uniscono cromoterapia e aromaterapia, in un mix incentrato sull’armonia - anche da riconquistare - tra fisico e pensieri. Un modo per lavare via preoccupazioni, ansie, timori. Almeno per un po’. In qualunque stagione, dunque, si può ricreare una sorta di primavera, anche interiore, in casa. Sono giochi di luce ad animare la doccia, con il soffione Melograno, proposto da Fima Carlo Frattini: dieci pendenti in vetro soffiato satinato, a diverse altezze, fluttuano nello spazio doccia, combinando acqua e luci soffuse a creare un effetto scenografico. Da star.