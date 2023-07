Caterina Murino è nata a Cagliari il 15 settembre 1977 alle ore 18:00. È Vergine con Ascendente in Acquario.

Nel tema di Caterina Murino troviamo il Sole in Vergine, segno di terra, mentre Ascendente e Luna sono in Acquario e in Bilancia, entrambi segni d’aria.

Il suo compito è mettere insieme questi due elementi opposti, combinando leggerezza e concretezza, stabilità e libertà, rigore e disponibilità. La Vergine si caratterizza per l’acuto senso critico e la ricerca di sicurezza e precisione. È noto il lato meticoloso e preciso, ma è un segno doppio e dietro al rigore nasconde un aspetto insicuro e variegato. Segno intelligente e servizievole, ha una grande capacità di adattarsi alle situazioni e andare incontro alle richieste degli altri.

LIBERTA'

Con l’Ascendente in Acquario, Caterina è tenace, la libertà è la sua parola d’ordine e la porta a scelte anche drastiche che le consentono di anticipare i tempi. Attraverso la congiunzione di Venere con Saturno, l’amore svolge un ruolo di primo piano nella sua vita, è grazie a incontri successivi che di volta in volta si conosce meglio e acquista la sicurezza di cui è alla ricerca. Con la Luna in Bilancia, congiunta a Plutone, abbiamo un forte desiderio di equilibrio, la ricerca dell’amore e la capacità di adeguarsi ai desideri del partner. La configurazione fa della bellezza e della seduzione un suo tratto identitario. Caterina sa di piacere (non a caso la sua carriera è iniziata nei concorsi di bellezza) ma ha bisogno di continue conferme. Sa bene come fare per ottenere quello che desidera, soprattutto grazie all’aiuto di Plutone, che la gratifica di un capitale di determinazione e magnetismo cui è difficile resistere. Venere è in Leone, congiunta a Saturno. All’aspetto nobile e orgoglioso del segno si aggiunge un forte bisogno di riconoscimento, che induce Caterina a fare di tutto per brillare di luce propria ed essere al centro dell’attenzione.

Attraverso Saturno ha imparato a misurarsi con le difficoltà e a seguire con tenacia un percorso in salita fino a superare le frustrazioni. La congiunzione di Marte e Giove nel Cancro le conferisce una carica di vitalità praticamente inesauribile, ha un temperamento ardente e a volte troppo impulsivo: non demorde prima di raggiungere il successo e la fama. Questa estate Venere si sofferma nel Leone fino a inizio ottobre e le porta riconoscimenti prestigiosi, non capita certo a tutte di essere prescelte come madrine della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia!