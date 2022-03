Ilaria Bonacossa: «Virtuale e reale si incontra nell'arte. Il nostro modello? ZKM in Germania»

Classe 1973, già direttrice della fiera di arte contemporanea “Artissima” di Torino dal 2017 al 2021, Ilaria Bonacossa è stata nominata direttrice del nuovo Museo Nazionale dell’arte digitale a Milano. Una realtà tutta da progettare. La abbiamo incontrata per farci raccontare come sarà il futuro museo ma anche per parlare di donne e cultura. Anzi, di donne ai vertici della Cultura.

Come sta lavorando al progetto del Museo?

«È una vera...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati