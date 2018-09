Dal vandalismo all'ironia sul web: ecco la vasca da bagno "giramondo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una vasca da bagno che ricorda il nano da giardino de Il Favoloso mondo di Amelie: raffigurata tra le piramidi d'Egitto, per le strade di New York, sulla celebre Abbey Road, a Springfield o sulla Luna. È il meme che diverte in questi giorni Vernole e che ironizza su una vicenda piuttosto singolare. Qualche giorno fa il Parco della Legalità è stato preso di mira dai vandali: distrutti i muretti, la staccionata del laghetto, rifiuti abbandonati nelle aiuole insieme ad una vecchia vasca. L'amministrazione comunale di Vernole (Lecce) ha deciso di seguire la linea dura e il parco è stato chiuso temporaneamente "per atti vandalici". L'accesso rimarrà transennato fino a quando non sarà ripristinato lo stato dei luoghi. Potrebbero volerci giorni perché mercoledì il Comune di Vernole ha dovuto affrontare un altro problema: il furto di computer e soldi negli uffici del municipio. Le indagini per risalire agli autori degli atti di vandalismo, però, sono partite subito, mentre l'amministrazione intende rafforzare i sistemi di controllo e videosorveglianza sul territorio.Anche l'opposizione è intervenuta con l'ex sindaco Luca De Carlo. «Non è giusto privare l'intera cittadinanza di uno dei luoghi più belli del paese per colpa di pochi vandali - ha dichiarato De Carlo - I problemi vanno sempre affrontati e mai aggirati o rimandati». Il caso, però, ha avuto sviluppi inattesi. La scorsa notte la vasca è scomparsa dal parco in cui era stata abbandonata ed è ricomparsa sotto al monumento dei caduti della frazione di Vanze. «Spostare la vasca da un luogo sottoposto a chiusura è già di per sé un atto grave - commenta il vicesindaco Lucia Papa Pascali - ma portarla vicino al monumento dei caduti in guerra diventa un ulteriore elemento di sdegno ed un atto irriguardoso nei confronti di coloro che hanno dato la vita per la nostra patria e per la democrazia, valori che giammai devono essere calpestati. Ma un minimo di vergogna non la provate?». Oltre allo sdegno, il "mistero della vasca da bagno" ha scatenato ironie e battute sui social network, ma soprattutto meme in cui la vasca viene raffigurata nei luoghi più disparati in giro per il mondo. Lanciati gli hashtag #vascaintour #vascadegama #vascorrazzando #vascaricata.