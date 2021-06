Calimera, la visita della volpe

CALIMERA - Proprio come in una favola, la volpe torna a far visita ai suoi amici umani. Succede a Calimera, nel Salento, dove un bell'esemplare dell'animale selvaggio fa visita a una comitiva che si è fermata a cenare in una casa di campagna. La presenza di più persone non la fa demordere dall'avvicinarsi, probabilmente alla ricerca di cibo.

I proprietari della casa, che si trova in aperta campagna, la "ospitano" ormai da un annetto. E ieri, tra lo stupore e le battute dei presenti, lei è passata a salutare gli invitati.