Pronta la fòcara, sabato la grande festa per Sant'Anna

Ultimo aggiornamento: 13:34

Vernole, quasi pronta la Fòcara. Le ultime ramaglie e fascine da sistemare e la Fòcara, anche quest’anno come da tradizione, sarà pronta per l’accensione prevista sabato 18 gennaio in Via G. Fortunato all’arrivo della fiaccolata dei fedeli che partirà dalla chiesa madre alle ore 19.I volontari insieme al comitato feste patronali sono all’opera con grande impegno per far rivivere alla comunità vernolese la ricorrenza del patrocinio di Sant’Anna nel Terremoto, conosciuta anche come Sant’Anna “piccinna”.