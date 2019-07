Ventennale del gruppo ultras: murale al Ciolo e fuochi d'artificio, indagano i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I festeggiamenti per il ventennale del gruppo ultras "Capuvakanti" di Gagliano del Capo erano stati autorizzati, ma avrebbero dovuto svolgersi nella piazza del paese. Invece si è andati oltre ciò che era stato previsto.Centinaia di ultras si sono spostati al ponte del Ciolo dove, armati di fumogeni e fuochi d'artificio, hanno proseguito i festeggiamenti, sfiorando più volte l'incendio. Per l'occasione hanno fatto realizzare da un artista di graffiti un murale proprio sul Ciolo, ponte di proprietà provinciale.I carabinieri stanno indagando per individuare i responsabili.