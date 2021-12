Il leccese Mirko Cazzato "Studente dell'anno 2021": premiato per l'impegno nella lotta al bullismo

Già nella Top 10 internazionale del “Global Student Prize”, è Mirko Cazzato lo “Studente dell’Anno 2021” selezionato da YEA - Your Edu Action. Il Premio YEA assegnato allo studente leccese per il grande impegno sociale e impatto positivo nella lotta al bullismo con "Mabasta".

Per il 2021 il titolo di “Studente dell’Anno” al leccese Mirko Cazzato

L’organizzazione dedicata al mondo della scuola “Your Edu Action” ha annunciato i nomi dei protagonisti della scuola italiana a cui intende rendere omaggio in questo particolare anno 2021. Ha pertanto selezionato e assegnato il prestigioso Premio annuale #YEA al dirigente scolastico, all’insegnante e allo studente che più si sono caratterizzati nel loro ruolo. Mirko ha 20 anni, è di Lecce ed è il co-fondatore e team leader della giovanissima startup sociale “Mabasta”, la quale ha la natura e la mission descritta nel suo stesso acronimo, ossia “Movimento Anti Bullismo Animato da STudenti Adolescenti”. Ha ideato un originalissimo e innovativo protocollo di sei azioni che rendono, per la prima volta, gli studenti stessi protagonisti nella prevenzione e lotta ad ogni forma di bullismo, cyberbullismo e bodyshaming in età scolare. Il protocollo si chiama “Modello Mabasta” e negli ultimi anni ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per la validità. Anche Mirko ha ricevuto recentemente un riconoscimento internazionale, è stato selezionato nella Top 10 al mondo del “Global Student Prize”, meglio conosciuto come il premio “Nobel” degli studenti. È risultato tra i dieci studenti più impattanti al mondo non per i voti conseguiti a scuola, ma per l’impegno sociale profuso con “Mabasta”.

Il premio YEA all'eccellenza

Il Premio YEA è un riconoscimento che non è frutto di una competizione, non si vuole premiare “il più bravo”. Lo #YEA non è l’oscar della scuola che, in base a determinate condizioni di valutazione, va a individuare l’eccellenza dei personaggi che ne fanno parte. E non è nemmeno una gara a preferenze, dove vince chi ottiene maggiori votazioni. Si desidera semplicemente menzionare e mettere in luce lo studente, l’insegnante e il preside che hanno svolto il proprio ruolo con grande animosità, mettendoci una forte componente passionale e personale. Un premio che non assegna coppe o assegni ma vale un “grazie” a caratteri cubitali. Il titolo di “Docente dell’Anno 2021” è stato assegnato a Daniela Di Fiore, mentre Il titolo di “Dirigente dell’Anno 2021” è stato assegnato a Laura Biancato.