Piove sulla Città della Musica, rinviato il concerto di Nicola Piovani

"Provo un profondo affetto per questa cittadina e domani sarò qui per voi". Sono le parole del maestro Nicola Piovani il cui concerto in programma per stasera a Squinzano nella rassegna "Città della musica" non è potuto andare in scena a causa della pioggia. Il pubblico presente in piazza San Nicola per ripararsi si è spostato in Chiesa Madre con la speranza che la serata ripartisse. Ma nel frattempo l'Oscar è salito sull'altare tranquillizando i presenti e dando la sua disponibilità per domani dedicando delle belle parole a Squinzano e alla storia della sua banda ai tempi dei fratelli Ernesto e Gennaro Abbate. Al suo intervento è seguito un caloroso applauso da parte dei numerosi cittadini Squinzano e di tanti altri intervenuti dai paesi limitrofi per assistere all'atteso concerto.