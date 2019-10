Si apparta con un amico 14enne: «Violentata in strada»

Doveva essere un weekend come tanti: qualche ora in centro con le amiche a guardare le vetrine, mangiare una pizzetta, bere una coca o fare solo una passeggiata. Con questo spirito una ragazzina di 14 anni che frequenta il primo anno delle superiori a Lecce, ma arriva dalla provincia, sabato sera si è fatta accompagnare dalla madre in piazzetta Santa Chiara, dove l'aspettava un gruppetto di amici. Un saluto veloce alla mamma e l'accordo di vedersi un paio d'ore più tardi, per rientrare a casa insieme.

La serata, però, non è andata esattamente come la ragazzina, poco più che adolescente, aveva immaginato. Perché la 14enne, a un certo punto - stando a quanto raccontato da lei stessa alla madre più tardi - avrebbe deciso di appartarsi con un conoscente, un 16enne che le piaceva, in una delle stradine che si affacciano sulla piazza. Qualche bacio e qualche carezza, com'è normale in un'età in cui si inizia a provare le prime cotte e ad approcciarsi all'altro sesso.



Nulla di più avrebbe voluto fare la ragazza. E stando a quanto raccontato poco più tardi alle amiche, avrebbe provato a dirlo a quel ragazzino che, nel frattempo, si era fatto insistente. Avrebbe anche rifiutato richieste piuttosto esplicite, ma il 16enne, anche lui della provincia, non avrebbe rispettato il suo diniego, e le avrebbe usato violenza. Una prima volta non desiderata, trasformata in un brutto incubo da dimenticare.

Tornata dalle amiche, la ragazza non sarebbe riuscita a nascondere il suo profondo turbamento e dopo qualche insistenza, avrebbe deciso di raccontare tutto quello che era accaduto poco prima, a poche centinaia di metri di distanza. Sarebbero state le stesse coetanee, sconvolte da quanto accaduto e incapaci di prestare all'amichetta il supporto di cui avrebbe avuto bisogno in quel momento, a consigliarle di raccontare tutto alla madre. E così, in effetti, la 14enne ha fatto quando la mamma è andata a riprenderla per accompagnarla a casa.



Così, mamma e figlia, ieri mattina presto si sono presentate al Pronto Soccorso dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove la 14enne è stata sottoposta dai medici a visita ginecologica e tampone, per scongiurare conseguenze fisiche oltre a quelle psicologiche che sono inevitabili. Dopo le analisi e i controlli, le due donne hanno sporto denuncia per violenza sessuale contro il 16enne. Sull'episodio ora indagano gli agenti della Questura di Lecce. Ultimo aggiornamento: 18:06