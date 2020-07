Scontro con un'auto: grave un motociclista

Ultimo aggiornamento: 23:43

Grave incidente sulla bretella che da Nardò porta alla superstrada Lecce-Gallipoli, nei pressi di Pianeta Cinema. Un 55enne in sella a una Kavasaki 500 e un 78enne alla guida di una Fiat Uno sono rimasti coinvolti, poco prima delle 22, in uno scontro dalla dinamica da definire. L’uomo - A.N., originario di Copertino ma residente a Nardò - è stato trasportato in codice rosso al Fazzi di Lecce: le sue condizioni, secondo le prime notizie, sarebbero estremamente gravi.La Fiat Uno, dopo l’impatto, è uscita fuori strada finendo in una scarpata. Il conducente, di Nardò, illeso anche se in stato di choc. Sul posto il 118, gli agenti del Commissariato di Nardò e i carabinieri della stazione.